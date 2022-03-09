【高盛推介】友邦股價累挫10% 資金續趁低吸納好倉
2022年03月09日 11:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦今(9日)早表現落後，最新跌3%，未有跟隨大市反彈，股價最低見70.8元，再創1年新低，目前為連續第4日下跌，累計下跌逾10%。友邦將於本周五(11日)公布去年業績，市場料新業務價值介乎31.5億至33.5億美元，按年升14%至19%；純利介乎55.4億至68.7億美元。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高142元。
港交所由2月中旬起連跌13日，累計跌逾20%，昨(8日)表現靠穩，股價再創1年新低，暫低見317.8元，最新挫逾5%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納友邦好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約290萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在70元收回區域的產品。
港交所方面，亦見近期資金持續趁低吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,680萬元。淡倉方面，則見熊證於昨日繼續獲資金流入，有約70萬元，並集中在385元以下收回價的產品。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上貼價選擇中，槓桿最高的友邦購(23161)。高槓桿選擇可留意屬中年期的友邦購(12917)。牛證方面可留意屬遠牛的友邦牛(63312)，與現價有約6元收回距離。
友邦購(23161)，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿6.3倍，市場上貼價選擇中，槓桿最高。
友邦購(12917)，行使價88元，2022年09月23日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、中年期。
友邦牛(63312)，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽(12479)，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。
友邦熊(64925)，收回價95元，行使價95.6元，換股比率100，槓桿比率2.9倍，近24元收回距離遠熊。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款的港交購(28762)。熱門選擇可留意屬行使價420元以下產品中，槓桿最高的港交購(28427)。牛證方面可留意屬遠牛的新上市港交牛(55049)，與現價有約25元收回距離。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年09月22日到期，實際槓桿7.3倍，市場上最貼價條款認購證。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年09月19日到期，實際槓桿8.6倍，熱門、行使價420元以下產品中，槓桿最高。
港交牛(55049)，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，新上市遠牛。
投資者如看淡港交所，可留意新上市港交熊(55046)，與現價有約75元收回距離。
港交熊(55046)，收回價400元，行使價402元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，新上市。
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