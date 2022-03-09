【高盛推介】友邦股價累挫10%　資金續趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦今(9日)早表現落後，最新跌3%，未有跟隨大市反彈，股價最低見70.8元，再創1年新低，目前為連續第4日下跌，累計下跌逾10%。友邦將於本周五(11日)公布去年業績，市場料新業務價值介乎31.5億至33.5億美元，按年升14%至19%；純利介乎55.4億至68.7億美元。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高142元。

港交所由2月中旬起連跌13日，累計跌逾20%，昨(8日)表現靠穩，股價再創1年新低，暫低見317.8元，最新挫逾5%。

觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納友邦好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約290萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在70元收回區域的產品。

港交所方面，亦見近期資金持續趁低吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,680萬元。淡倉方面，則見熊證於昨日繼續獲資金流入，有約70萬元，並集中在385元以下收回價的產品。

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