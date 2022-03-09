【高盛推介】京東績前捱沽　過去4日錄資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴最低見92.6元，最新仍跌3%。有報道指阿里、上汽集團、上海張江集團三方合作的IM智己汽車，旗下智己L7量產車預計本月29日上市，4月啟動交付。

即將公布業績的京東於上周五(4日)起連跌，今(9日)早開市隨即重上230元水平，惟及後倒跌，最低見224元。香港貿發局轄下「香港．設計廊」與京東旗下消費平台京東國際合作推出跨境電商項目。

觀察個股輪證資金流向，阿里方面，近期資金積極部署好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,660萬元。淡倉方面，認沽證於本周一錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

近期資金也持續部署京東好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,900萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在220元收回區域的產品。淡倉方面，認沽證於本周一錄得約350萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

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