【高盛推介】京東績前捱沽 過去4日錄資金流入
2022年03月09日 13:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴最低見92.6元，最新仍跌3%。有報道指阿里、上汽集團、上海張江集團三方合作的IM智己汽車，旗下智己L7量產車預計本月29日上市，4月啟動交付。
即將公布業績的京東於上周五(4日)起連跌，今(9日)早開市隨即重上230元水平，惟及後倒跌，最低見224元。香港貿發局轄下「香港．設計廊」與京東旗下消費平台京東國際合作推出跨境電商項目。
觀察個股輪證資金流向，阿里方面，近期資金積極部署好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,660萬元。淡倉方面，認沽證於本周一錄得約470萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
近期資金也持續部署京東好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,900萬元，並見昨日流入牛證的資金較集中在220元收回區域的產品。淡倉方面，認沽證於本周一錄得約350萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，亦建議選擇貼價條款認購證以控風險。可留意屬行使價115元以下的認購證中，槓桿最高的阿里購(20643)。更貼價選擇可留意屬行使價110元以下的認購證中，槓桿最高的阿里購(28340)。
阿里購(20643)，行使價110.98元，2022年06月24日到期，實際槓桿5.9倍，行使價115元以下產品中，槓桿最高。
阿里購(28340)，行使價108.98元，2022年08月02日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價110元以下產品中，槓桿最高。
阿里牛(63330)，收回價75元，行使價73元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡阿里，可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨阿里沽(25190)。
阿里沽(25190)，行使價98.88元，2022年06月06日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、低街貨。
投資者如看好京東，認購證方面可考慮以貼價產品以控風險，而市場上只有5隻產品行使價低於280元。投資者可留意當中的京東購(21112)，屬少數貼價兼差價穩定的選擇。高槓桿選擇可留意屬行使價300元以下產品中，槓桿最高的京東購(20454)。牛證方面可留意屬遠牛的京東牛(60243)，與現價有約25元收回距離。
京東購(21112)，行使價280元，2022年07月11日到期，實際槓桿5.7倍，少數行使價280元以下貼價選擇、差價穩定。
京東購(20454)，行使價298.2元，2022年06月21日到期，實際槓桿6.9倍，行使價300元以下產品中，槓桿最高。
京東牛(60243)，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
京東沽(24814)，行使價250元，2022年05月23日到期，實際槓桿3.6倍，貼價。
京東熊(66716)，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率2.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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