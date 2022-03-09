財匯局將易名會財局　發布改革會計專業溝通及諮詢文件

因應財務匯報局擴權，成為全面的獨立規管和監察機構。該會周三(9日)就進一步改革會計專業諮詢市場，至5月4日結束。有關新規管制度預計將於今年第四季度實施，屆時財匯局將成更名為「會計及財務匯報局」，簡稱「會財局」。財匯局行政總裁馬力表示，為確保有效履行職能，正全力以赴為新職能制定政策和程序。

會財局將獲賦予監管權力，包括處理執業單位和公眾利益實體核數師的註冊事宜、向註冊會計師發出執業證書、執業單位的查察、調查註冊會計師和執業單位，以及紀律處分專業人士。

諮詢文件包括五份與紀律處分程序及處分方針相關的文件，包括《會計及財務匯報局紀律處分程序概述》；《對公眾利益實體核數師及註冊負責人行使施加罰款權力指引》；《對專業人士行使施加罰款權力指引》；《處分公眾利益實體核數師及註冊負責人的方針》；及《處分專業人士的方針》。與現有《專業會計師條例》相比，新規管制度會先對紀律處分事宜作行政決定，不再經獨立裁決機構聆訊後才決定。

在新規管制度下，就每項失當行為，公眾利益實體核數師及註冊負責人的罰款上限為1,000萬元，或所獲取的利潤或所避免的損失的3倍，以較高為者為準。非上市實體核數師則按「專業人士」處理，罰款上限為50萬元。

財匯局紀律處分部主管梁惠珊指出，有關做法已經參考其他香港金融監管機構，可以令紀律處分事宜便捷、透明處理，而受規管者視可向獨立裁決機構全面聆訊、向上訴法庭提出上訴，而紀律處分會考慮案件性質。

財匯局主席黃天祐表示，進一步改革能使香港的會計專業規管制度與國際接軌，改革不單能提高監管效率和確保一致性，亦有利促進會計專業的可持續發展，都是鞏固香港作為具競爭力國際金融中心的地位的關鍵因素。