【俄烏戰雲】大量船隻及船員受困　航運業再爆危機

航運業近年可謂多災多難，長榮貨船在蘇彝士運河擱淺導致「大塞船」至今不足一年，業界又要面對黑海危機，全球滯留的船隻估計超過200艘。

外媒報道，俄烏戰事嚴重阻礙黑海航運，對國際運輸及全球供應鏈造成廣泛影響。總部位於倫敦的航運追蹤公司Windward指出，估計有3,500名船員被困在烏克蘭港口約200艘船上。據海事歷史專家稱，目前在全球滯留的船隻數量已超越二戰時期。

美國北卡羅來納州坎貝爾大學教授、前商船水手Salvatore Mercogliano指出，這次事件對全球糧食的供應造成的衝擊，是自1970年代石油輸出國組織(OPEC)減產以來最大的一次，將意味中東及非洲的糧食短缺，以及全球通貨膨脹。烏克蘭佔全球玉米出口的16%，與俄羅斯共同佔全球小麥出口的30%。自俄羅斯入侵烏克蘭前周以來，全球小麥價格已上漲逾55%。

據烏克蘭港務局指出，黑海及毗鄰的亞速海，為糧食及石油的重要出口路線，但已有5艘油輪及貨船被砲彈擊中，受害船隻包括來自日本、土耳其、摩爾多瓦及愛沙尼亞等，運送的貨物包括柴油、黏土及穀物。