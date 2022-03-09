港交所委任宋德霖出任新興業務發展部聯席主管

宋德霖將與聯席主管馬俊禮(Julien Martin)一起負責領導和開發集團在數據、環境、社會及企業管治(ESG)、碳交易和數碼資產方面的新興業務機會。他們新增的職務亦包括負責監督及提升香港交易所在固定收益、貨幣、衍生產品和交易後服務等業務。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)表示，非常歡迎宋德霖加入香港交易所，其在交易所營運、資本市場和金融服務方面擁有超過20年的經驗，將在港交所發揮非常重要的作用，並建構面向未來的領先市場的願景。港交所將不斷創新產品和服務，提供互聯互通、充滿活力和吸引力的資本市場，他廣泛的國際經驗對港交所來說非常寶貴。

宋德霖於2013年加入B3，擔任財務總監和負責投資者關係，同時管理B3的慈善事業。此前，曾在瑞士信貸工作了七年，擔任資產管理部門的董事總經理。他亦曾在巴西開發銀行和巴西政府擔任過不同職務。另外，他擁有美國塔夫茨大學(Tufts University)經濟學和國際關係學士學位，以及塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院國際關係碩士學位。