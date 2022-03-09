道期升近300點 金價企穩2000美元
2022年03月09日 16:11
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●美匯指數報98.99；港匯見7.82；離岸人民幣(CNH)報6.3232；美元兌日圓報115.86；歐元企1.0918，英鎊處1.3115。金價報2,044美元。布油報129.9美元，紐油報125.16美元。比特幣企4.1萬美元水平。道指期貨升近300點。
●市後關注點
23:00 美國1月JOLTS職位空缺
●恒生指數全日收報20,627點，跌138點或0.67%。國企指數收報7,189點，跌48點或0.67%；科技指收報4,393點，升11點或0.26%。主板成交1,852億港元。https://bit.ly/3pQ5NLo
-國泰航空去年續虧損61.2億元，不派息。
-李寧遭挪威政府養老基金撤資，收市挫逾9%。
●滬綜指收跌37點，石油股領跌3.7%，飛機製造股跌3.2%，金融股跌2.4%。https://bit.ly/3IV6EBS
●中國經濟：
-2月內地中小企業發展指數回落至89.2，反映信心待穩固。
-2月通脹維持0.9%，PPI按年升8.8%。
●大量船隻及船員受困，航運業再爆危機。
●傳美國即將簽署虛幣行政命令
●港交所委任宋德霖出任新興業務發展部聯席主管。
●財匯局將易名會財局，發布改革會計專業溝通及諮詢文件。
●眾安銀行冀參與次輪電子消費券。
●抵制俄國：
-麥當勞關俄羅斯850間分店，可口可樂停俄業務。
●中證監開綠燈？傳准許不涉敏感數據科企赴美上市。