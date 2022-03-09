國泰：疫情轉壞　國泰預每月燒錢10億至15億元

他承認疫情對公司營運帶來極大挑戰，但會尊重和配合政府所訂的更嚴謹隔離規則，集團會保持與政府聯絡，靈活調整營運。他相信，現時的隔離政策，不會損害香港作為國際重要的航空樞紐地位。

對於上月大灣區航空獲批營運牌照，賀表示，歡迎競爭對手加入，又指航空業是一個競爭激烈的環境，在疫情前公司要面對逾百個競爭對手。他期望競爭會帶來進步。

行政總裁鄧健榮指，公司客運運力只餘疫情前的2%，在第五波疫情下，今年2月公司貨運運力僅餘疫情前的20%，3月增至30%，公司會盡所能用多種方法增加運力，例如要求機組人員多次飛航，人員採閉環式管理，又例如要求在外地機組人員飛回香港。認為目前市場情況不是需求問題，在供應上集團已開始進行招聘，並會優先聘用2020年時國泰和國泰港龍離職的人員。

在財務方面，鄧表示，截至去年底，集團可用現金303億元，會維持審慎理財策略。已向員工承諾今年不減薪、不會推出特別假期計劃，以及沒有計劃裁員。

至於集團多次延期向政府的優先股派息，鄧表示，會在與政府所訂定的框架下完全償還欠政府的錢，又表示，公司無任何計劃要向政府要求額外融資，亦沒有變賣資產的計劃。

對於俄烏戰事的影響，鄧指，會保持現行燃油對沖的策略，認為可抵禦油價突然大上大落的情況。另外，管理層表示，公司自2014年起已沒有飛烏克蘭，已有8年沒有使用過該領空。