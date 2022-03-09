保誠：受封關影響　香港去年銷售總額跌逾27%

若撇除香港，內地、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國業務推動去年年度保費等值銷售額增長16%。

對於疫情會否影響人才外流，執行總裁Mike Wells稱，集團總部位於倫敦及香港，近年來包括主要行政人員等僱員的辦公地點已進一步轉移至香港，目前65%的總部員工位於香港。

俄烏戰局持續，他指，集團業務現專注於亞洲和非洲，與俄羅斯的接觸非常少，惟集團已發出指示，在可預見的未來講不會在俄羅斯進行進一步收購。

另外，集團已完成專注於亞洲及非洲的策略重新定位，去年第4季在香成功籌集24億美元股本，並於去年12月及今年1月將此項發行所得現金用於一項22.5億美元的債務削減計劃，從而減低資產負債表槓桿。