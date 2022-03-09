九龍倉：去年積極減債 耐心等待投資機會
2022年03月09日 17:37
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內地開發商相繼拋售項目以拆「債彈」，九龍倉(00004)主席兼常務董事吳天海表示，市場機會比幾個月前或一年前吸引，公司會選擇性地投資，但是以今日市場環境而言，公司不需要急，「可能等吓機會更加好」，「... 可以挑剔啲，如果有非常吸引嘅項目咪投囉，否則不妨等待，絕對係唔急嘅」。
雖然九倉近年甚少在內地投地，吳天海重申，絕對不是退出中國市場，如果找到新項目、夠吸引，都會投資。他坦言，去年公司在內地物業銷售額接近140億元，今年的工作指標則是僅90億元，除了因為自身貨源減少，內地樓市比早兩年為弱，暫時見不到樓市會轉強。
他說，今年香港樓市情況對公司直接影響不大，公司在港項目大部分要2至3年後才面向市場。現時在售項目主要是豪宅，但本身豪宅項目資金回籠周期很長，成交可遇不可求，市道對公司而言不是一個緊張問題。
截至去年底，九倉的負債淨額按年削減近半至131.86億元，負債比率按年急降7.7個百分點至7.9%。吳解釋，主要是長期投資按年減少140億至529億元，去年經濟及投資環境有一些隱憂，繼而決定把手上一些高流動性的資產套現。他說，今年首兩個月公司仍有繼續減債，涉幾十億元，目前債務風險低，沒有壓力；長期投資方面現時是「進可攻退可守」。