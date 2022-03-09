九龍倉：去年積極減債　耐心等待投資機會

雖然九倉近年甚少在內地投地，吳天海重申，絕對不是退出中國市場，如果找到新項目、夠吸引，都會投資。他坦言，去年公司在內地物業銷售額接近140億元，今年的工作指標則是僅90億元，除了因為自身貨源減少，內地樓市比早兩年為弱，暫時見不到樓市會轉強。

他說，今年香港樓市情況對公司直接影響不大，公司在港項目大部分要2至3年後才面向市場。現時在售項目主要是豪宅，但本身豪宅項目資金回籠周期很長，成交可遇不可求，市道對公司而言不是一個緊張問題。

截至去年底，九倉的負債淨額按年削減近半至131.86億元，負債比率按年急降7.7個百分點至7.9%。吳解釋，主要是長期投資按年減少140億至529億元，去年經濟及投資環境有一些隱憂，繼而決定把手上一些高流動性的資產套現。他說，今年首兩個月公司仍有繼續減債，涉幾十億元，目前債務風險低，沒有壓力；長期投資方面現時是「進可攻退可守」。