中國鐵塔：準備與三大電訊商續約　將提升價值帶動股價

他指出，過去幾年在協議下促進各方共贏，以低成本，加快基站建設，提升網絡建設速度，累計節省92萬個鐵塔建設，涉資約1,600億元人民幣(下同)，共享率由約14.3%增至超過八成。

去年資本開支251.92億元，按年減少32.1%，亦較去年預算300億元為少。總會計師高春雷解釋，隨着5G網絡完善，建站需求下降，加上公司的完善建設方案，壓低部分成本。另外，新冠肺炎疫情亦有影響投資進度。

他續指，2022年資本開支算約300億元，其中160億元涉站址新建及共享改造；55億元作站址更新改造；逾50億元涉「兩翼」業務；資訊科技(IT)創新研發投入33億元。

中國鐵塔總經理顧曉敏則表示，包括智聯及能源在內的「兩翼」業務有助提升公司利潤，配合國家政策推動，料業務EBITDA率逐步提升。

值得留意的是，公司派末期息每股2.624分，按年提升17.4%。張志勇表示，公司高度重視股東回報，考慮到現金流及未來營運需求後，將全年可分配利潤派息比率由68%提升至70%，未來派息將審視長遠發展，相信隨着盈利能力提升，可為投資者提供長期持續及穩定的回報。

張氏指，公司關注股價持續低企迷，但股價屬市場行為，相信短期波動不影響長遠發展，強調公司基本面不變，會努力提升公司價值，帶動股價。另外，暫時未有回A計劃，但會綜合考慮各方因素。