招銀發起SPAC料成港首宗同類掛牌　傳集資10億

招銀發起的特殊目的收購公司(SPAC)Aquila已通過上市聆訊，料成為本港首隻掛牌的SPAC！會計師行畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌認為，自香港於2022年引入SPAC制度以來，已有9名申請人提交上市申請，樂見SPAC市場積極發展，相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，從而提升香港的競爭力。

他指，雖然第一季度市況波動，但相信SPAC併購交易進行時，SPAC制度依然可為香港市場帶來動力。 基於SPAC必須在上市後2年內公布建議的SPAC併購交易，並在上市後3年內完成交易，將物色來自內地和東南亞的高增長、創新及新經濟行業企業，並吸引他們赴港上市。

對於SPAC併購目標，劉氏指，企業選擇與哪家SPAC合併的考量，類似於傳統新股選擇上市地。香港長期是全球最受歡迎的新股集資上市地之一，在協助內地企業獲得國際資本方面佔有優勢，預期主要業務在內地的公司會視與本滴SPAC合併為吸引選擇。

消息指，Aquila有意集資10億港元。另外，投資者對其反應踴躍，目前已吸引背景多元化的高質素投資者，預視能「夠飛」，甚至超購。