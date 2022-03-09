法庭准證監會取消DBA前董事擔任董事資格

香港證監會在原訟法庭取得針對DBA電訊(亞洲)控股(DBA)前執行董事陳偉銓及前獨立非執行董事忻樂明的取消資格令，二人在未經法庭許可下不得擔任香港任何上市或非上市法團的董事，亦不得參與該等法團的管理，分別為期6年及18個月，亦被命令繳付證監會在有關法律程序中的訟費。

法庭是在兩人承認他們沒有以應有的技能及謹慎態度行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及專長的人士所應有的程度，以及違反各自對DBA的責任及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)下的責任後，作出上述命令。

證監會的調查發現DBA在2010年12月31日至2012年12月31日期間的財務報表載有多項失實陳述，將DBA的財務狀況描繪成遠較實際表現為佳； 2013年3月28日，DBA在聯交所網站上刊發截至2012年年度的業績公告，但有關公告內容並未按《上市規則》的規定獲得核數師同意。就此而言，證監會早前已就DBA及陳違反《證券及期貨條例》第384及390條而向兩者提出起訴；及陳及忻在2013年3月28日至2013年6月18日接近三個月的期間內，准許或容許DBA繼續作出失實陳述，以及即使DBA在同一期間內另外作出三份公告，但陳及忻都沒有促使DBA及時作出修正或澄清。

證監會針對DBA其他前董事的法律程序仍在進行中。