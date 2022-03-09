Adidas遭內地消費者抵制　上季大中華收入挫24%

德國體育用品巨頭Adidas去年初展望，2021年大中華區銷售額(不計匯率變動，下同)有兩至三成增長，更隆重其事地首度把大中華區分拆成獨立列帳的部門。詎料該企先是捲入「新疆棉」風波而遭內地消費者抵制，然後又遇上供應鏈危機和內地經濟增長放緩，結果去年埋單計，大中華區銷售額增長僅3%，在所有列帳地區當中敬陪末席；若以去年第四季計，更按年暴挫24.3%，可謂「大炒車」！

「新疆棉」風波始於去年3月，因此相當巧合地Adidas去年除了首季外，其餘3季皆見大中華地區銷售按年倒退，分別只是在於去年第四季特別嚴重。Adidas把上季大中華區的劣績歸咎於供應短缺和防疫措施，以及「具挑戰的市場環境」。

Adidas沒有明言為甚麼「具挑戰」，惟去年第三季業績已經說過「地緣政治狀況」導致同季大中華區銷售額按年倒退14.6%。事實上，該企創始人之兄長所開辦的競爭對手Puma，早前也提到亞太銷售額上季按年倒退5.4%，主要受累大中華區的疫情防控限制和「地緣政治緊張」，區內其他市場幾乎生意額都有雙位數增長。

如果計及匯率影響，Adidas上季大中華區收入按年倒退19.42%，至10.37億歐元(約88.76億港元)；全年僅升5.87%，至45.97億歐元，但總算好過「本是同根生」的Puma，期內大中華區生意額倒退2.78%，至7.66億歐元，經營溢利更急跌34.25%。

Adidas對於大中華區今年銷售額的指引仍相對保守得多，增長只有中單位數，並指俄烏戰爭下中止俄羅斯線上線下業務，來自俄國及獨聯體(若干前蘇聯國家組成，CIS)的生意額最多縮約50%或2.5億歐元(約21.44億港元)，相當於去年列帳收入的1.17%。

估今年銷售額增長13%

盈利能力方面，Adidas上季整體毛利率按年微跌0.08個百分點至49.03%，主要受不利的歐元匯率和供應鏈成本上漲夾擊，其中額外運輸成本就超過一億歐元，幸好有正價銷售比率顯著提高作對沖，亦因如此，全年整體毛利率仍能擴闊0.67個百分點至50.69%，還以「大幅漲價和分銷渠道組合改善等，超額抵銷供應鏈成本顯著上漲」為由，指引今年銷售額增長11至13%的情況下，整體毛利率會擴至介乎51.5至52%。

Puma預告今年生意增長最少一成，惟不諱言「不幸地，主要市場地緣政治緊張、塞港缺櫃今年初還在持續……運費和原料上漲等通脹壓力會連同疫情拖低經營效率，削弱盈利能力。」花旗則指，石油相關原料約佔運動鞋和服裝銷售成本兩至三成不等，大部分企業可憑藉品牌影響力轉嫁，惟提醒安踏在EMEA(歐洲、中東及非洲)地區的敞口較李寧大。