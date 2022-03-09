業主急套現　粉嶺兩房戶鬆綁即沽賺10萬離場

後市去向難被看好，業主急走貨套現，粉嶺花都廣場兩房戶，購入僅約3年，減價20萬元，以510萬元沽出，帳面只賺10萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳子雄表示，小西灣藍灣半島1座極高層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，擁海景，獲同區租客趁機會換樓，單位原以月租2.9萬元放盤，議價後以2.6萬元成交，呎租約35.2元，業主於2005年4月以約550萬元承接。

●中原劉子峻指，準買家把握機會於禁足前入市，鰂魚涌康怡花園F座低層2室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望園景，附裝修，日前以833萬元易手，呎價約15,687元，新買家屬於用家。

●世紀21日昇地蔡嘉駿稱，北角寶城閣中層單位，實用面積約318方呎，一房間隔，獲買家以552.8萬元承接，較上星期成交價550萬元稍微回升，呎價約17,384元，原業主叫價為598萬元，市況如落減價約7.5%成交。

●世紀21日昇黃文龍表示，北角半山海峰園高峰閣中層A室，實用面積約829方呎，三房間隔，望全維港海景，獲買家以1,700萬元購入，呎價約20,507元，單位原先叫價為1,788萬元，減價後即售出。

●世紀21北山嚴智贇指，天后雅景樓高層B室，實用面積約776方呎，三房連工人房間隔，成交價達1,120萬元易手，呎價約14,433元，低市價約一成，新買家為區外換樓客。

●美聯楊家俊表示，大潭陽明山莊3座高層23室，實用面積約1,045方呎，兩房雙套房設計，擁山景，以月租4.2萬元獲承租，呎租約40.2元，連一個車位，業主於2011年7月以約1,900萬元購入。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，觀塘凱滙1座低層K室，實用面積約574方呎，兩房間隔，另設儲物房，最初開價1,150萬元，放盤1個月，終以1,100萬元成交，呎價約19,164元，原業主於2018年12月以982.2萬元購入，持貨3年多帳面獲利117.8萬元，單位升值約12%。

●美聯黃遠基指，九龍灣德福花園3月錄首宗買賣，單位為N座中層7室，實用面積約494方呎，兩房間隔，去年10月放盤叫價720萬元，農曆新年後調減至680萬元，由於疫情肆虐，原業主擔心市況繼續不明朗，決定止賺離場，以650萬元沽予外區換樓客，呎價約13,158元。

●中原賴仲軒表示，九龍灣德福花園3月暫錄兩宗買賣，平均實用呎價約13,190元，屋苑P座中層9室，實用面積約556方呎，兩房間隔，最初開價788萬元，剛以735萬元易手，呎價約13,219元，新買家為外區上車客。

●中原地鍾家豪稱，旺角奧城‧西岸中層B室，實用面積約608方呎，套三房間隔，另設工人房，原先叫價1,250萬元，議價後以1,180萬元易手，呎價約19,408元，新買家為用家，原本預算購入1000萬元以下物業，見新財案放寬按保，遂提高置業預算，終承接上址作新居。

●香港置業魏澤華透露，長沙灣愛海頌3座低層H室，實用面積約505方呎，兩房間隔，以1.78萬元放租3個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減租1,000元，月租1.68萬元租出，呎租約33.3元，較市價略低。

●香港置業曾家輝指，荔枝角盈暉臺1座高層G室，實用面積約475方呎，兩房間隔，維港海景，單位以928萬元放盤3個月後，獲同區客接洽，議價後減價28萬元，以約900萬元成交，呎價約18,947元，新買家為首置客，睇樓一次即入市。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,254元，其中3期百老匯街65號中層A室，實用面積約653方呎，套三房間隔，最初開價908萬元，累減至840萬元成交，呎價約12,864元，新買家為同區上車客，睇樓數個月，見樓價近日回落即入市自用。

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新界區

●中原洪文鋒稱，粉嶺花都廣場3月錄約3宗買賣，屋苑6座中層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，開價約530萬元，議價後以510萬元獲承接，呎價約13,784元，新買家為用家，原業主則於2019年以500萬元購入上址，持貨約3年帳面獲利約10萬元，單位升值約2%。

●中原黃仲賢表示，荃灣環宇海灣錄本月首宗買賣，單位為6座低層A室，實用面積約896方呎，套四房連儲物房間隔，享汀九橋海景，叫價1,380萬元，減價80萬元，以1,300萬元沽出，呎價約14,509元，新買家為家庭客，首次置業，見新按保措施下首期大減，迅速拍板承接。

●中原莫錦新指，疫情下業主願意增加議價空間，荃灣萬景峯5座低層B室，實用面積約668方呎，套三房間隔，最初叫價1,300萬元，業主見近期疫情嚴重，睇樓客驟減，將叫價下調至1,230萬元，經議價後，最終減至1,197萬元沽出，呎價約17,919元。

●祥益黃慶德稱，屯門啟豐園1座中層G室，實用面積約375方呎，兩房間隔，區外客表示屋苑鄰近家人，方便照應，加上業主有200元的議價空間，遂便決定以9,300元租入，呎租約24.8元。

●祥益胡志偉表示，屯門居屋兆康苑D座高層8室，實用面積約438方呎，兩房間隔，業主有500元的議價空間，為區內客決定以月租1.05萬元即睇即租，呎租約24元。

●中原唐欣怡稱，屯門豫豐花園2座頂層連天台單位，實用面積約450方呎，兩房間隔，附有雅致裝修，開價620萬元，議價後以610萬元易手，呎價約13,556元，新買家為上車客。

●祥益黃慶德透露，屯門居屋龍門居13座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內綠表客見單位附設裝修，收樓後不用支付額外開支，加上單位於未補價第二市場開價380萬元，累減30萬元，終售350萬元，呎價約8,121元。

●美聯梁浩文指，屯門邁亞美海灣3座低層E室，實用面積約438方呎，兩房間隔，早前叫價約588萬元放售，吸引區內用家洽商承接，議價後終以570萬元成交，呎價約13,014元。

●中原王勤學稱，疫情下樓市低迷，元朗區本月暫只錄10餘宗二手買賣，區內溱柏2座高層C室，實用面積約598方呎，套兩房連儲物房間隔，開價768萬元，減價20萬元，以748萬元沽出，呎價約12.508元，去年底同類型單位做價至少770萬元，最新成交價跌幅至少3%。

●中原黃達雄表示，大埔居屋大埔廣場3月暫錄1宗買賣，單位為2座低層F室，實用面積約377方呎，兩房間隔，2月中時開價約460萬元，近日雙方議價後，於已補價自由市場價以420萬元沽出，呎價約11,141元，新買家為上車客。

●利嘉閣黃永全指，元朗好順泰大廈B座中層5室，實用面積約290方呎，一房間隔，望山景，原先叫價410萬元，現時減價30萬元或7.3%，以市價380萬元易手，呎價約13,103元，屋苑現時約有10個二手放盤，叫價由405萬元起。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田富豪花園文禧閣中層G室，實用面積約560方呎，三房間隔，放盤3個月，原先叫價760萬元，累減25.2萬元，終以734.8萬元成交，呎價約13,121元。

●世紀21奇豐吳元利透露，沙田翠湖花園B座高層2室，實用面積約908方呎，三房間隔，單位放盤4個月，當時叫價1,220萬元，減價92萬元，減幅約7.5%，獲買家以1,128萬元承接，呎價約12,423元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城3月暫錄3宗買賣，較上月同期錄約9宗明顯下降，最新錄46座連天台戶成交，實用面積約304方呎，兩房間隔，開價約580萬元，日前議價後以560萬元易手，呎價約18,421元。

●中原陳鴻霆指，疫情影響加上股市波動，樓市交投略為放慢，馬鞍山居屋富寶花園剛錄本月首宗買賣，屋苑11座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約615萬元，議價後以570萬元易手，呎價約11,777元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅典居3月暫錄約2宗買賣，包括3座中層A室，實用面積約727方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,016萬元易手，呎價約13,975元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山翠擁華庭9座高層F室，實用面積約757方呎，三房間隔，原先開價1,238萬元，放盤3個月，減價132萬至1,106萬元獲買家承接，呎價約14,610元，原業主於2018年6月購入，當時作價1,243.8萬元，持貨近4年帳面蝕137.8萬元，單位期內跌價約11%。

●美聯李天傑表示，馬鞍山新港城K座低層4室，實用面積約519方呎，套三房間隔，早前開價約888萬元放售，吸引區內客洽商承接，最終以868萬元成交，呎價約16,724元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳中心2座中高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望全海景，開價920萬元，減價21萬元或2.3%，以899萬元易手，呎價約19,333元，屋苑現時約有130個放盤，叫價由770萬元起。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳日出康城SEA TO SKY第1座高層D室，實用面積約702方呎，套三房連儲物房間隔，外望海景，日前以2萬元獲承租，呎租約28元，上述成交是屋苑收樓後，最便宜的同類單位租賃個案，租金跌至2.1萬元以下。

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