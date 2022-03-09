金活醫療披露龍德健康產業園最新發展

該公司全資子公司深圳金活與深圳上橫崗組成一家合營企業龍德健康，以於地塊開發及建設配備配套設施的物流中心及配套物業。於2021年6月25日，龍德健康與承包商就在地塊上進行建設工程訂立協議。

在地塊上的龍德健康產業園建設工程正在進行。根據承包商提供的資料，主樓及宿舍的地下樁基工程已完成。就地上建築工程而言，主樓的首層正在封頂而宿舍樓的第四層已封頂。

公司將充分整合各項資源，把該地塊上的龍德健康產業園打造成特色的四大核心板塊，包括(1)中醫藥研發中心，將用於與粵港高校、科技機構建立多點試驗室；(2)「深圳市健康產業科技創新中心」，聯合建設規劃打造健康項目孵化平台；(3)在園區內建立深港河套地區建設的中醫藥科技創新園配套的本地發展中心；及(4)在深圳建立本集團全國物流及分銷中心以及主要物流企業。

董事會注意到龍德健康產業園已受到若干生物醫藥生產商及科研單位高度關注，它們均對龍德健康產業園的未來發展表現出興趣和信心。公司預期，建設工程將如期並於2022年10月底完成。