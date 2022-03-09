【夜市UPDATES】美股全線向上　道指升逾600點

​​市場消化美國總統拜登加大對俄羅斯的制裁，加上德國、法國及意大利股市昨日回升逾4%，美股周三(9日)早段顯著做好，道指早段升626點，高見33,258點；標指升84點，高見4,255點；以科技股為主的納指升332點，高見13,128點。

恒指夜期升278點，報20,797點，高水169點。

踏入2022年後美股顯著回吐，惟股神巴菲特則重返全球前五富豪之列，其投資旗艦巴郡已升逾7%，使其財富增加約78億美元，同時其他富豪身家縮水更嚴重，尤其是​​Facebook(Fb)母企Meta創始人朱克伯格。

百事公司、可口可樂、星巴克及麥當勞加入局部或全面停止俄羅斯業務的巨企行列，其中可口可樂表示將密切監察及評估當地形勢，俄烏兩國去年共佔該企淨營運收入約1至2%，可口可樂股價升2.01%。

俄國對同業百事公司貢獻則較重，佔總收入約4%，百事會維持銷售必零品，包括嬰兒配方奶粉、牛奶和嬰兒食品，但停止百事可樂及七喜汽水等品牌在俄的銷售，並暫停資本投資和所有廣告和宣傳活動。百事股價升1.38%。

另外，1990年登陸莫斯科、象徵俄羅斯從共產社會走向開放的麥當勞，也宣布暫時停運在俄的850間分店，其中84%分店是自營，而俄烏兩國佔麥當勞經營溢利約3%；星巴克除了暫停當地分店營運外，還停止旗下產品運送當地。麥當勞股價升1.97%；星巴克升4.02%。

業績方面，金寶湯截至1月底止財政季度的淨銷售額按年倒退3.07%至22.09億美元，主要是Omicron變種病毒肆虐之際，勞工和供應短缺影響產品銷量和產品組合，不計出售嬰兒食品業務Plum跌約2%，整體毛利率按年縮4.07個百分點30.28%，純利按年倒退13.46%至2.12億美元。

不過，該企表示，截至7月底止下半財年，人手會有所改善，並且「定價會更好地捱過通脹」，因此維持本財年業績指引維持淨銷售額按年持平至跌2%，經調整每股盈利介乎2.75至2.85美元。

另外，美國總統拜登簽署行政命令，要處理虛擬貨幣於消費者、企業、金融系統和氣候領域的風險之際，維持美國的技術領導地位，又要聯邦政府探索央行數碼貨幣的技術基礎等等。財長耶倫表示，該命令要求政府制定一套協調各方且全面的數碼資產政策。虛幣一哥比特幣聞訊跳升約一成，每枚高見42,427美元。