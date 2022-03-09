【產經評論】通脹遇上能源戰　大蕭條全球膽顫

俄烏局勢持續升級，英美宣布禁止進口俄羅斯石油，歐盟同日公布年內將大減俄天然氣進口量，此舉顯然是繼金融制裁後，進一步截斷俄能源業「米路」，並藉此逼其他石油輸出國加快增產。問題是，隨着美國選擇退出中東，今時今日哪有條件逼中東產油國「選邊站」？故此時傳來美國總統拜登欲與兩大中東友好國領袖通電而遭拒，實不意外，也說明今時今日美霸難再隻手遮天。東西對立，大國博弈，必將來得更激烈，這場圍繞全球能源與糧食的危機歷時和影響將超乎想像，通脹海嘯席捲全球，更會對世界經濟造成空前衝擊！

俄向烏開戰，本來只是一場東歐戰爭，但搶盡全球目光，皆因以歐洲及美國為首的西方利益集團深度介入事件，加上中國選擇在此時加強與俄經貿合作，令整件事變成東西對立、確立全球再次一分為二發展的分水嶺。眼前，作為能源大國的俄國及糧食大國的烏克蘭供應斷裂是大概率的事，在持續逾兩年的新冠肺炎疫情已嚴重影響國際供應鏈，以及各大央行銀紙任印引發的通脹後遺症逐步顯現的大背景之下，勢必放大對全球經濟的破壞力。

其實，這些年美國聯儲局實施無限量寬，一場「世紀大通脹」早晚要來臨。時值聯儲局要調整貨幣政策，逐步上調利率兼收緊銀紙以避免硬着陸之際，俄國睇準時機發動烏克蘭戰爭，是有意藉此放大手上「兩大王牌」能源及糧食的殺傷力。惟這步棋的誤判，好可能在於高估了拜登政府治理內部經濟問題的決心和能力，反被拜登利用成推卻內部施政失誤的藉口，更乘機藉此拉攏歐洲盟友歸隊，集中火力對抗中俄陣營。以目前拜登急於在11月國會中期選舉拉票而言，他絕對期望戰事能拖下去，對俄實施強而有力的金融及能源制裁，正是要俄羅斯總統普京難有下台階，同時能挽回跌至低谷的民望，一切待11月後再算。

明乎此，也可以預期，美國將會藉俄烏事件，加大對中國各式各樣的制裁，昨日美國商務部就警告中國企業切勿試圖繞道突破西方對俄的制裁，否則連中國企業亦會受牽連，明顯是世界愈亂，對拜登政府的選票愈有利。然而，中國顯然也是有備而來，並未因這個威脅而自亂陣腳，反而堅持鞏固中俄合作關係，作為應對能源及糧食危機的最強後盾。

拜登政府深知難離間中俄關係，目前正欲逼中東諸國以增加油產表態支持西方，因只要中東歸邊，就能曲線挫敗中國，但卻被兩個傳統中東盟友沙特及阿聯酋冷待，未來只有轉向解除伊朗及委內瑞拉制裁入手增產。這個遭遇正在說明眼前這場能源大戰，以美國為首的西方陣營並沒有優勢，兩大勢力對壘勢必激烈，能源價格高企的時間可能會較長，招致通脹失控的惡果，是引發全球經濟大蕭條！

世事如棋局局新！有別於半百年前的石油危機，今時今日美霸影響力褪色，中國崛起讓東西陣營實力更趨平衡，短期只怕難分勝負。大國博弈拖得愈長，對全球經濟的打擊更大更深。各方得及早綢繆如何應對這百年變局！