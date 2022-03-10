東方日報B1：美禁俄油　逼中東增產歸邊　油價恐飆至300美元

美英禁運俄羅斯石油，看似針對俄烏戰事。惟綜合分析，這可能是美國拜登政府逼中東表態的關鍵一步，因禁止進口俄國石油，將增添以中東為首的石油輸出國組織(OPEC，下稱油組)增產壓力，否則是向西方證明「親俄」，迫使OPEC無法保持「中立」。俄國副總理諾瓦克警告，美國玩火恐導致油價飆至每桶300美元，甚至更高。高盛亦預警，因3月的船貨有半數以上尚未售出，意味俄國海上出口原油和油產品每天減300萬桶，為本世紀最大油荒。

受烏克蘭有意為戰事降溫消息影響，原油及歐洲天然氣價格周三(9日)回落。紐約期油低見每桶115.51美元，跌6.6%；布蘭特期油低見120.04美元，挫6.2%；歐洲天然氣低見每兆瓦時153.13歐元，瀉28%。惟市場普遍認為升浪未見頂，尤其拜登周二下令不准俄國石油進口後，英國很快跟隨，連累許多買家怕違反金融制裁或傷害聲譽，已自行規避俄國石油，如歐洲能源巨企殼牌不但自願杯葛俄國石油和天然氣計劃，更為採購俄國石油公開道歉。

俄國是全球第3大石油供應國，每日產約1,000萬桶，半數供應出口，1月涉約430萬桶，歐洲及中國佔大部分，美國只進口20萬桶，英國更少。能源研究機構Rystad Energy估計，若全球供應日減400萬桶，將推升油價衝破200美元。巧妙的是油組的閒置產能可以日產400萬桶，主要集中在沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗和阿聯酋，剛好能填補俄國的空缺，但他們若增產，等於選擇與俄對立，令油組及以俄為首的產油盟國(OPEC+)瓦解。

就俄烏戰事，油組一直擺出「中立」偏俄態度，如在開戰後的一周，成員國僅花13分鐘就決定堅守原定增產計劃，不理會拜登的額外增產呼籲。

拜登事前亦做足準備，據外媒引述消息指，美國擬放鬆對委內瑞拉自2019年實施的制裁，開放部分石油出口，確保美國供應，任何的制裁鬆綁皆取決委國是否將石油直接運往美國。若達成協議，委國僅存的唯一美國能源公司雪佛龍直接受惠，印證拜登禁俄國石油是有心為之，既逼油組歸邊，也讓中國、日本及印度等經濟難堪，鞏固美霸地位。

事實上，美國雖然盛產頁岩油，但不能立即增產，一來要重啟閒置產能需時數月，二來其原油種類難以替換，例如美國墨西哥灣煉油業使用重質俄原油，無法輕易換成輕質頁岩油。

面對拜登施計，俄國總統普京已簽署命令反制裁，年底前將限制部分產品和原材料進出口，並在兩天內確定禁止出口國家清單，外界憂慮涉及斷供天然氣。諮詢公司Lipow Oil Associates警告，若俄國透過拒絕向歐洲供應油氣作為報復，油價或再升20至30美元。高盛亦將2022年布油價格預測上調至每桶135美元，極端情況可達175美元。「新債王」岡拉克警告，美國通脹會飆升至9%，聯儲局在3月加息0.25厘後恐須提速「收水」。

歐盟為應對潛在風險，已計劃將今年從俄國進口的天然氣總量減三分之二(俄國供應佔歐40%)，在2030年前結束對俄依賴，主要是透過轉移至替代供應，以及加速擴大清潔能源使用來實現目標。