【危機降臨】諾獎得主：戰火對糧食衝擊更大

俄烏戰事不僅推高能源價格，更觸發糧食危機。分析指出，全球穀物市場或面臨自1970年代誘發的「糧食大劫案」以來，最嚴重的糧食衝擊！諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼更明言，事件對全球糧食的衝擊更甚於能源。

外媒引述消息指，烏克蘭政府已停止出口黑麥、大麥、蕎麥、小米、糖、鹽及肉，直至年底。與此同時，此前亦傳來俄羅斯將實施貿易反制，以限制部分商品和原材料出口。

資料顯示，俄羅斯和烏克蘭兩國共出口全球超過1/4的穀物，烏克蘭更是主要的玉米出口國。高盛報告指，在烏克蘭的戰事及對俄羅斯實施的制裁行動，會擾亂黑海地區的糧食供應，糧價恐進一步上揚。

高盛指，運輸被中斷、不斷上升的購買成本，以及對烏克蘭種植前景的憂慮，都令全球穀物市場恐陷入像1970年代發生的所謂「糧食大劫案」，當年前蘇聯進口數百萬噸美國穀物，引發全球通脹和糧食危機。該行上調玉米、大豆及小麥價格預測，玉米在夏季前料每蒲式耳達7.75美元，大豆及小麥價格則分別達每蒲式耳17.5美元及12.5美元。

由於出口價格必須高過當地水平，才能吸引來自美國的玉米和歐洲生產的小麥庫存帶入全球市場，以減輕俄羅斯和烏克蘭對全球糧食供應的影響。而小麥的價格相比玉米要更高，使其能優先用於食品，而非用作飼料。此外，由化肥到能源成本都在飆升的情況下，未來需要全面提高新農作物的價格，以鼓勵農民擴大種植面積。

該行續指，交易員不應寄望美國會插手滿足全球穀物需求，美國可種植的農地幾乎已投入使用，農夫可增加的種植面積有限，加上化肥價格昂貴，增加種植面積並非易事，俄烏戰事或將阻礙烏克蘭玉米播種期及冬季穀物收成期，新的棉花、玉米和大豆的期貨合約還有上升空間。

克魯格曼則表示，俄烏戰事雖為全球經濟帶來負面影響，但不是災難性，而對糧食的衝擊或比能源更嚴重，尤其小麥價格由開戰前的每蒲式耳8美元，升至目前約13美元的水平。不過，相對北美及歐洲等較富裕地區，可承受的食品價格壓力較貧困地區大，因發達國家消費者的食品支出佔整體支出少，貧困地區的食品支出佔比則較大，衝擊亦相對嚴重。