兩年買入近6萬億美元　聯儲史上最大購債計劃本周收工

外媒報道，美國聯儲局最大的一項購債計劃即將結束。

在新冠疫情爆發並攪動市場之後，聯儲局實施了史無前例的購債計劃，兩年買入了接近6萬億美元的美國國債和抵押貸款債券。在周三(9日)的40.25億美元美國國債購買可能將是最後一筆國債操作，抵押貸款債券購買則將在本周末停止。

這個購債計劃包括了超過580次購買美國國債的操作和1,200次購買抵押貸款支持證券的操作，整個規模讓聯儲局之前3次量化寬鬆計劃的總和也相形見絀，並幫助將聯儲局的資產負債表規模擴大到前所未有的8.4萬億美元。

當然，聯儲局不會遠離債券市場。它將繼續通過日常的政策管理密切參與，並且隨着其當前持倉到期，聯儲局也打算在債券招標中買入一些。但本周將代表一個句號，標誌着其在二級市場通過債券購買擴大資產負債表的計劃就此結束——至少目前如此。

以下是該計劃的規模與以前量化寬鬆的規模對比(單位：10億美元)。所有這些都是在聯儲局政策利率實際為0%的時候實施的，以保持孳息率下行壓力。

除此之外，聯儲局還在2011至2012年實施過第5個計劃，即俗稱的扭轉操作，就是用長期證券替代了6,670億美元的短期債務，但沒有改變整體債務持有水平。

該計劃下的購買總量超過了聯儲局系統公開市場賬戶同期的成長。這是因為一部分抵押貸款債券的購買實際上是對發行人返還資金的再投資。相比之下，到期國債的再投資是通過國債招標渠道，而不是二級市場買入。

聯儲局決策者已經表示，他們最早可能從今年開始縮減資產負債表，方法是不再替換固定金額的每月到期國債。他們2017年至2019年期間也進行了縮表，方法是設定一個逐漸提高的到期退出額度。