美股道指收市上揚653點　納指升逾3％

市場消化美國總統拜登加大對俄羅斯的制裁，加上歐洲股市反彈，刺激美股3大指數周三(9日)上揚。道指收報33,286點，升653點或2%；標指收報4,277點，升107點或2.57%，創自2020年6月以來最大單日升幅；納指收報13,255點，升460點或3.59%。

踏入2022年後美股顯著回吐，惟股神巴菲特則重返全球前五富豪之列，其投資旗艦巴郡已升逾7%，使其財富增加約78億美元，同時其他富豪身家縮水更嚴重，尤其是​​Facebook(Fb)母企Meta創始人朱克伯格。

百事公司、可口可樂、星巴克及麥當勞加入局部或全面停止俄羅斯業務的巨企行列，其中可口可樂表示將密切監察及評估當地形勢，俄烏兩國去年共佔該企淨營運收入約1至2%，可口可樂股價收市升0.48%。

俄國對同業百事公司貢獻則較重，佔總收入約4%，百事會維持銷售必零品，包括嬰兒配方奶粉、牛奶和嬰兒食品，但停止百事可樂及七喜汽水等品牌在俄的銷售，並暫停資本投資和所有廣告和宣傳活動。百事股價收市跌0.3%。

另外，1990年登陸莫斯科、象徵俄羅斯從共產社會走向開放的麥當勞，也宣布暫時停運在俄的850間分店，其中84%分店是自營，而俄烏兩國佔麥當勞經營溢利約3%；星巴克除了暫停當地分店營運外，還停止旗下產品運送當地。麥當勞股價微跌0.17%%；星巴克升4.29%。