【俄烏戰雲】中歐關係迎來關鍵時刻

外媒報道，近日中國政府與部分歐洲國家政府密集通話，顯示了中國有意避免俄烏戰爭將中國捲入又一場全球霸主爭奪戰的中心，當前形勢不禁令人聯想起冷戰。

中國與歐盟展開接觸，與俄烏戰爭前中國尋求加強中歐關係，進而制衡美國方面構建統一戰線對抗中俄兩國的做法一致。俄羅斯總統普京入侵烏克蘭的決定使得這挑戰更為緊迫，一些最為溫和的歐洲領導人也突然開始擁護美國牽頭的制裁行動，並要求增加軍費開支。

榮鼎諮詢歐中關係專家Noah Barkin表示，現在是歐洲與中國關係的關鍵時刻。如果中國坐視不理，繼續指摘美國和北約挑釁普京，那麼可能會對中歐關係構成持久損害。民主與專制之爭將會成為主流。中國和俄羅斯會被視為共同的威脅。

迄今為止，中國尋求對俄烏戰爭一事保持中立，敦促對話和保護平民，同時指摘美國煽動衝突，並在聯合國譴責俄羅斯的表決中投了棄權票。

中國人民大學國際事務研究所所長、曾任外交官的王義桅表示，現在歐洲在能源和安全方面更加依賴美國。他說，這不是歐洲所希望的，所以中國支持歐洲的戰略自主。由於俄羅斯與西方之間沒有信任，中國可以幫忙傳遞普京的訊息。

然而，中國尚未擔當起調解人的作用，因這角色風險與回報並存。如果成功，將強化外界對中國作為負責任大國的看法，而若失敗，則可能令其被進一步捲入這場長達數百年的歐洲安全糾紛之中。

至於未來會怎樣？德國前駐華外交官、同濟大學德國研究中心高級研究員Wolfgang Roehr表示，歐盟和美國的關係太過密切，不符合中國的利益，這場戰爭持續的時間愈長，歐盟和美國就會越緊密，這不符合中國的利益，歐洲也知道這一點。