鄧建初：行到水窮處　坐看雲起時

俄烏戰爭震散了全球股市，除了石油、航運及個別資源股受惠狂升之外，其餘股份跌幅巨大，小股民損失慘重。屋漏兼逢連夜雨，香港第五波疫情超級大爆發，單日確診人數飆升至逾5萬宗，政府觀望蹉跎，乃至陣腳大亂，無計可施；市民倉惶自救，搶糧搶藥，猶如另一個戰場。非常時期，不能拯救黎民於水深火熱之中，凸顯人事及制度上的缺陷。

中央眼見如此亂象，出手相助，派遣人員幫忙速建方艙醫院及物資源源不絕送到，穩定民心。證明任何異狀，若不撲滅於萌芽階段，星星之火，足以燎原。

股市是反映經濟的寒暑表，香港疫情嚴重，拖累港股連續多日不能止瀉。高峰期快將來臨，正是「行到水窮處，坐看雲起時」，估計是未來股市發展模式。

回想18年前的沙士襲港，恐怖情況較今時有過之而無不及。有位客戶想一走了之，取消戶口往澳洲長居，約見初哥時竟不敢開車門，戴住口罩及手套，離遠遞給初哥，更馬上離開，話也不肯說多一句。當時大部分香港人未曾經歷過如此嚴重疫情，有人在網上散布謠言，指香港成為疫埠，市民衝入超市搶米搶廁紙，適逢四月一日愚人節當日，傳出紅星張國榮自殺，混亂情況，令人有末日感覺。

沙士橫行期間，尚未有手機上網買賣股票，各人只好日日戴口罩返工。港股不斷下跌，投資者無心戀戰，經紀行門堪羅雀，連電話聲都沒響一下。生意淡靜，亦是初哥入行以來收入最少的一年。因為仍有最低佣金制保障，經紀靜待疫情退卻，生意大有起色。現時市況雖然同樣差勁，成交額也勝過那時，可惜有行家長期推行零佣金政策，自相殘殺之下，傳統股票經紀已難有生存空間。

沙士爆發後，股市當然不斷下跌，但奇怪的是，疫情踏入高峰期的時候，大市已不肯再大幅下跌，並在底部營造背馳現象，而指數亦在那時候見底回升。沙士危機正式宣告結束時，恒指已上升了很多，從此展開了其後的大牛市。

沙士疫情半年內結束，新冠之災在我們戴了口罩逾兩年，卻仍步向高峰。加上外圍戰爭烏雲密布，強國之間劍拔弩張，確實教人悒悒不樂。然而，疫情始終會有完結的一日，戰爭亦會有結束之時，到時股市自會否極泰來，見底回升。可惜的是，自從大幅增加印花稅，港股成交額已無復當年勇。但願有關當局能吸取前車之鑑的教訓，效法當年馬會精明抉擇，撥亂反正。將股票印花稅減回至原有水平或與國際接軌，才能吸引外資重回香港市場，協助成交額重上高位，保持國際金融中心之地位。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)