道指反彈653點　紐約期油急挫12%

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.94；港匯處7.8193；離岸人民幣(CNH)見6.323；美元兌日圓報115.93；歐元企1.1073；英鎊處1.3186。金價企1,991美元水平。油價回穩，布油報112.5美元；紐油升上111美元。比特幣漲8%至4.19萬美元。道指期貨跌33點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水300點。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,955點，升328點或1.57%。

●即月恒生指數夜期收報20,861點，升344點，高水235點，成交31,711張。

●在新冠疫情爆發並攪動市場之後，聯儲局實施了史無前例的購債計劃，2年買入近6萬億美元的美債和抵押貸款債券。在周三(9日)的40.25億美元美債購買可能將是最後一筆國債操作，抵押貸款債券購買則將在本周末停止。

●紐約4月期金收報每安士1,988.2美元，跌55.1美元或2.7%，結束連續4日升勢。

●紐約4月期油收報每桶108.7美元，跌15美元或12.12%，創自去年11月26日以來最大單日跌幅；布蘭特5月期油收報每桶111.14美元，跌16.84美元或13.16%，為自2020年4月以來最大單日跌幅。

●紐約期油收市急挫12%，分析：短期內恐見頂。

●外媒引述美國白宮官員表示，美國總統拜登周三將下令政府機構開始研究發行數碼美元貨幣。

●英國富時100指數收報7,158點，升226點或3.25%；法國CAC指數收報6,387點，升424點或7.13%；德國DAX指數收報13,847點，升1,016點或7.92%。

●【產經評論】通脹遇上能源戰，大蕭條全球膽顫。

●高銀資產被轉售又遇阻，恐須承受額外開支。

●國泰兩年累虧271億，預告每月最多燒錢15億。

●租盤供應增，私樓平均呎租連跌5個月創近1年低。