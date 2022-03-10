鄧聲興：金融市場動盪　避險至上

俄羅斯於2月24日正式入侵烏克蘭，至今戰事仍不斷升級，兩國最新第3輪談判亦無突破，政治局勢發展高度不明朗，嚇散環球股市，投資者率先進入避險模式。美股3大指數在爆發戰事當天一度跌超過2%，俄羅斯股票更是大跌42.46%，莫斯科證券交易所指數跌至1,774點。

港股亦明顯受拖累，恒指周三(9日)曾低見20,102點，創2016年中以來新低，加上目前美國正經歷40年來最嚴重的通脹水平，疊加息率處歷史低位，料美國聯儲局騎虎難下，難以重施故技再推遲加息挽救股市。

環球股市下跌，惟能源等大宗商品價格卻大幅飆升。追蹤23種期貨商品的大宗商品現貨指數昨升至668.33點，和2020年3月觸及的4年低位相比，該指數已經漲一倍多。另一核心商品CRB指數2月共累升3.5%，繼1月大漲9.8%之後繼續攀高。到本周，美國及英國先後宣布禁止俄羅斯石油進口，進一步刺激紐約期油及布蘭特期油價格，其他有色金屬及黃金價格也大幅上漲。

日益升級的俄烏衝突，促使投資者湧向更安全的資產，推動美元升至兩年前新冠肺炎疫情引發市場劇烈波動以來的最高水平。在過去一周，洲際交易所追蹤美元兌一籃子其他貨幣走勢的美匯指數飆升至98.92，創出2020年5月以來的最高水平。該指數上周累計上漲2.1%，漲幅位居過去5年前列。

再看中國市場，內地經濟得益於其較大的規模，在貿易和金融市場方面，受到俄烏衝突的直接影響相對較小。國家領導人多次強調「內地大循環」路線，即逐步形成以「內地大循環為主體、國內國際雙循環」相互促進的新發展格局。

是次俄烏戰爭，對內地最直接的影響可能只是能源價格上漲，相信內地政府仍有能力作出有效調節，但從中長期來看，間接風險仍不容忽視，尤其是美元轉強，或給人民幣長期趨勢帶來下行壓力。再者，中美博弈仍在進行，並未因俄烏戰爭而消失，或會給環球市場造成另一波重擊。所以在動亂的當下，沒有一國能獨善其身，投資者應多元化配置投資組合，以達至最大程度的規避風險。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)