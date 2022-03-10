阿里有份投資　港波鞋電商冀兩年成獨角獸

KICKS CREW創始人兼行政總裁麥俊然指，公司目前與阿里旗下支付寶和菜鳥物流等均有合作，未來將尋求與其他投資者加深合作關係。是次集資所得將用於招攬技術、產品和營銷團隊的人才，並計劃在美國設立總部，進一步拓展美國市場，同時將擴展本港和日本市場的業務。不過，考慮到中國電商競爭激烈，預計未來兩年內都不會進入內地市場。

聯席創始人葉志勇表示，去年商品成交金額(GMV)按年增長15倍，相信公司採用B2B2C(企業對企業對消費者)商業模式是優勢所在，因平台只與品牌零售商直接合作，有助提高消費者信心。

他又指，有見疫情下經營實體店舖面臨很多不明朗因素，公司將繼續集中拓展網上銷售渠道，以提供具競爭力的價格及增加更多產品款式。另外，本月底將會推出自家應用程式(App)，並計劃開展「直播帶貨」及產品鑑定服務等新業務。

麥俊然(右)稱，公司目前與阿里旗下有合作。左為葉志勇。