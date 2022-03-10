ETF焦點：加息周期　ETF可發揮甚麼作用？

美國聯儲局加息在即，部分投資者將注意力重新放在價值型股票上。然而，過去市場數據反映，利率上升與價值型股票的表現並沒有必然關係。到底利率變動對不同投資組合和風格可能帶來甚麼影響？ETF又如何於加息周期中發揮作用？

加息與價值型股票表現無必然關係

價值型股票一般理解為市盈率較低、有派息的大市值股票，其表現或較受經濟狀況影響，因此，這類股票或在經濟復甦時表現較為突出。另一方面，由於增長型股票的股息率一般較低，甚至不派息，加上增長型企業或在更久遠的將來才能錄得可觀盈利，因此，增長型股票的價值(理論上)對利率變化更為敏感。

市場在加息消息籠罩下，投資者的目光漸漸從增長型股票轉向價值型股票，或反映市場對增長型股票利率敏感度較高的憂慮。在已發展市場中，價值型股票在過去3個月和1年，分別跑贏增長型股票9.5%和11.3%。在香港市場，儘管增長型股票過去數年表現不俗，惟在最近的跌市中卻明顯落後。

然而，即使價值型股票近期的表現優勝，亦不保證在利率上升時，它們仍能跑贏大市。事實上，在最近一次的美國加息周期當中(2015年12月16日起至2019年7月31日)，在香港上市的價值型股票表現不及增長型股票。

利率變動僅為影響因素之一

其實，股市的走勢受眾多因素影響，利率變動只是其一。舉例說，在香港上市的科技股在2016至2017年(加息期間)普遍做好，或是受惠於科技創新、中國科技企業赴港上市、南向資金以及盈利增長等，而近期科技股的拋售潮，則估計與中國內地收緊監管以及行業估值偏高有關。

因此，僅僅根據某類股票在過去利率周期的表現，而決定集中投資單一類型的股票，並非明智的投資策略。相反，投資者可考慮投資於不同行業、投資風格，以分散風險，並根據市場環境調整資產配置(即戰術性資產配置/tactical asset allocation)。從這方面看，ETF可以是分散投資的理想工具。

ETF助分散風險

ETF 可讓投資者靈活地調配資產，以實現投資觀點。若投資者冀減少在特定行業的風險敞口，可選擇投資範圍較廣泛的ETF；若希望投資特定行業或主題，則可考慮主題式ETF。截至今年一月底，香港的ETF市場共有155隻產品(包括槓桿及反向產品)，可為構建多元化投資組合及調整資產配置提供更多選擇。

投資者應注意，ETF與其他投資產品一樣涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定前，應先清楚了解ETF投資的風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁