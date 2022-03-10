【高盛推介】美股三大指數反彈 近日錄資金流入
2022年03月10日 10:33
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：歐美日前指擬禁止進口俄羅斯石油，而阿聯酋則表示傾向於增產石油及鼓勵油組其他成員國增產，以抵銷俄羅斯被制裁的影響。美股昨(9日)晚上升，三大指數均反彈超過2%，其中納指反彈最多，升3.6%兼創1年單日最大升幅，重上13,200點水平；道指重上33,200點水平；標指則創21個月最大單日升幅。在亞洲時段，美指期貨在高位橫行，三大指數目前均微升不足0.2%。
觀察個股輪證資金流向，可見納指認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。道指方面，認購證於本周一至本周三(7至9日)皆錄得資金流入，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約50萬元。標指方面，認購證於上周五(4日)至本周三皆錄得資金流入。
投資者如看好後市走勢，納指方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨納指購(10374)。高槓桿選擇可留意年期約6個月的納指購(10339)。道指方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨道指購(10372)。高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨道指購(10357)。標指方面可留意屬中期的標指購(10341)。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高之一的納指沽(10340)。中期選擇可留意低街貨納指沽(10373)。道指方面的高槓桿選擇可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高之一的道指沽(10377)。貼價選擇可留意件期約3個月的道指沽(10359)。標指方面可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高之一的標指沽(10342)。
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