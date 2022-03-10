【高盛推介】美股三大指數反彈　近日錄資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：歐美日前指擬禁止進口俄羅斯石油，而阿聯酋則表示傾向於增產石油及鼓勵油組其他成員國增產，以抵銷俄羅斯被制裁的影響。美股昨(9日)晚上升，三大指數均反彈超過2%，其中納指反彈最多，升3.6%兼創1年單日最大升幅，重上13,200點水平；道指重上33,200點水平；標指則創21個月最大單日升幅。在亞洲時段，美指期貨在高位橫行，三大指數目前均微升不足0.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見納指認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約100萬元。道指方面，認購證於本周一至本周三(7至9日)皆錄得資金流入，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約50萬元。標指方面，認購證於上周五(4日)至本周三皆錄得資金流入。

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