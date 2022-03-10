許繹彬：港股表現仍岌岌可危

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，全球股票市場持續風雨飄搖，其主因必定是俄烏開戰引發一連串的問題，加上過去3年全世界均持續受到新冠疫情折磨，各行各業均受重創，經濟陷於癱瘓，傷及筋骨。許指出，各國着手部署重建的工作，令資源非常緊張及短缺，石油是重建經濟的重要一環，需求大增令油價猶如火箭飛升，拖累各國的重建步伐受阻，復甦遙遙無期。

許表示，美國現正被通脹等不利因素困擾，加息已勢在必行，油價又高企，只會令通脹加劇，對美股前景受損。港股方面，走勢比其他國家更為「肉酸」的主因，除上述因素外，離不開港府未能有效遏止一發不可收拾的第5波疫情，導致對經濟的殺傷力遠比前4波為嚴重，現階段可以扭轉港股乾坤者，要視乎俄烏局勢會否出現轉機，油、金價格能否回落之外，港府對疫情重新制定新策略於短期內會不會大幅減低死亡及確診人數，這肯定是關鍵要點。

許預期，全球股市繼續大上大落，高開低走仍然持續；投資者應作重新部署，現階段建議短炒為上。