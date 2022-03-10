郭家耀：港股反彈勢頭難持續 滙豐可趁低吸納
2022年03月10日 11:05
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安里資產管理董事總經理郭家耀表示，隔晚油價急挫，帶動歐美股市隔晚急升，但俄烏整體局勢是否有大進展，仍存有變數。至於港股近日亦跟隨外圍大幅波動，但相信周四(10日)的回升只是超賣後出現的技術反彈，只要外圍局勢未穩，反彈勢頭未必可維持太久。他預期恒指短線支持在20,200點，阻力位則在21,200點水平，若未能重上並企穩其上，難言走勢已喘穩。由於後市仍趨波動，他認為未宜心急入市，不妨保留注碼待回調再部署。
阿聯酋及伊拉克表達願意增加產量的消息，國際油價隔晚急挫逾一成。郭指出，「3桶油」雖然受到油價影響，但主力下游業務的油企如中國石油化工(00386)及中國石油股份(00857)，加價幅度及密度未必可跟足油價升勢，在經營上或遇到較大壓力。而上游生產的油企如中國海洋石油(00883)雖有理想利潤，但受內地暴利稅影響，利潤亦有壓縮空間，建議只宜短線趁低吸納，升至10.5港元水平宜先行獲利。
郭又指，渣打集團(02888)及滙豐控股(00005)等銀行股去年業績欠驚喜，加上股價累積升幅已多，令股份早前出現明顯調整。不過，他相信業績等利淡因素已有一定反映，俄烏局勢亦有緩和迹象，避險情緒降溫，美國10年期債息重上1.9厘樓上，而美國今年仍有頗大機會加息，對國際金融股有支持，現水平有吸納價值。