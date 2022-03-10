郭家耀：港股反彈勢頭難持續　滙豐可趁低吸納

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，隔晚油價急挫，帶動歐美股市隔晚急升，但俄烏整體局勢是否有大進展，仍存有變數。至於港股近日亦跟隨外圍大幅波動，但相信周四(10日)的回升只是超賣後出現的技術反彈，只要外圍局勢未穩，反彈勢頭未必可維持太久。他預期恒指短線支持在20,200點，阻力位則在21,200點水平，若未能重上並企穩其上，難言走勢已喘穩。由於後市仍趨波動，他認為未宜心急入市，不妨保留注碼待回調再部署。