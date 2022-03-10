【高盛推介】滙豐反彈持續 投資者看好牛購證點揀？
2022年03月10日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股日前跟隨大市下跌，並於近月低位整固。本周二(8日)起反彈，昨(9日)更逆市上漲約2.6%，今(10日)早反彈持續，最高見49.65港元，現升約1.5%。滙豐公布，昨於倫敦市場回購145.02萬股，涉資700.39萬英鎊。另外，下周將會公布聯儲局議息結果，市場預期加息0.25厘。
觀察個股輪證資金流向，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約30萬元。認購證於上周五(4日)及本周一(7日)共錄得約1,600萬元資金流入後，本周二及周三資金轉向沽出止賺，今日再度見資金流入好倉部署。牛熊證方面，昨日流入牛證的資金較集中在44元收回區域的產品。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬市場上換股比率10兌1產品中，最貼價兼面值低於0.25元的滙豐購(29696)，高敏感度，能緊貼正股上落。高槓桿進取選擇可留意屬行使價48至58元間、2個月期以上，槓桿最高的滙豐購(16719)。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(51121)，遠牛選擇可留意滙豐牛(60602)，與現價有約3及7元收回距離。
滙豐購(29696)，行使價51.9元，2022年05月23日到期，實際槓桿10.2倍，10兌1認購證中最貼價條款、高敏感度，較能緊貼正股上落。
滙豐購(16719)，行使價55.93元，2022年06月27日到期，實際槓桿11.3倍，行使價48至58元間、2個月期以上產品、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
滙豐牛(51121)，收回價46元，行使價45元，換股比率100，槓桿比率11.7倍，高槓桿近牛。
滙豐牛(60602)，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率6.0倍，近7元收回距離遠牛。
滙豐沽(22160)，行使價45元，2022年07月25日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
滙豐熊(67995)，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率4.0倍，近11元收回距離熊證。
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