【高盛推介】滙豐反彈持續　投資者看好牛購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股日前跟隨大市下跌，並於近月低位整固。本周二(8日)起反彈，昨(9日)更逆市上漲約2.6%，今(10日)早反彈持續，最高見49.65港元，現升約1.5%。滙豐公布，昨於倫敦市場回購145.02萬股，涉資700.39萬英鎊。另外，下周將會公布聯儲局議息結果，市場預期加息0.25厘。

觀察個股輪證資金流向，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約30萬元。認購證於上周五(4日)及本周一(7日)共錄得約1,600萬元資金流入後，本周二及周三資金轉向沽出止賺，今日再度見資金流入好倉部署。牛熊證方面，昨日流入牛證的資金較集中在44元收回區域的產品。熊證於昨日繼續獲資金流入，有約40萬元。

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