【產經直播】環球股市死貓彈？

2022年03月10日 11:53
  • 東網電視
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    隔晚美股大幅反彈，結束4連跌，港股周四(10日)亦受帶動向上，早段曾升近500點，環球股市逐步消化俄烏局勢帶來的不利因素？走勢趨向回穩還是「死貓彈」？
    國際油價急回吐成市場焦點，阿聯酋駐華盛頓大使表示願意增加產量，並會鼓勵石油輸出國組織(OPEC)考慮提高產量；美能源部長則指不排除再釋放石油儲備；俄烏兩國外長周四(10日)將在土耳其談判，點解讀當前形勢？油價係咪已經見短期頂？
    美國將於周四(10日)公布2月份消費物價指數(CPI)，市場預料按年升幅將迫近8%，勢再創40年新高，有咩方法可以對抗通脹？在云云高息產品中，房託會是收息理想之選？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)有何優勢？
    隔日美股納指跑贏道指及標指，大升3.95%，多隻重磅科技股升幅更高。另外，電商平台亞馬遜宣布將每股拆細20股，並且加碼回購100億美元股票，消息帶動收市後交易時段曾升逾10%。投資者如何利用三星NYSE FANG+ ETF(02814)捕捉升勢？
    今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
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    三星NYSE FANG+ ETF
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    三星中證中國龍網 ETF
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    三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
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    三星標普高盛原油ER期貨ETF
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