【產經直播】環球股市死貓彈？

隔晚美股大幅反彈，結束4連跌，港股周四(10日)亦受帶動向上，早段曾升近500點，環球股市逐步消化俄烏局勢帶來的不利因素？走勢趨向回穩還是「死貓彈」？

國際油價急回吐成市場焦點，阿聯酋駐華盛頓大使表示願意增加產量，並會鼓勵石油輸出國組織(OPEC)考慮提高產量；美能源部長則指不排除再釋放石油儲備；俄烏兩國外長周四(10日)將在土耳其談判，點解讀當前形勢？油價係咪已經見短期頂？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大證券國際財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。

三星彭博環球半導體ETF

三星NYSE FANG+ ETF

三星中證中國龍網 ETF

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：