2月新批按保計劃貸款宗數及金額齊創兩年新低

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券公司最新資料顯示，2月份新批出按揭保險計劃貸款宗數為2,460宗，較1月份減少961宗或28.1%；金額為136.15億元，較1月份減少52.82億元或28%，宗數及金額均連跌3個月，並創兩年新低。至於2月份新取用按揭保險計劃貸款宗數為1,327宗，較1月份減少344宗或20.6%；金額為73.23億元，較1月份減少20.45億元或21.8%，宗數及金額同創一年新低。

對比去年同期，2月份新批出按揭保險計劃貸款宗數減少1,972宗或44.5%；金額按年減少103.95億元或43.3%。而2月份新取用按揭保險計劃貸款宗數按年增加65宗或5.2%；金額增加5.56億元或8.2%。

以首兩個月比較，2022年首兩個月新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得5,881宗及325.12億元，較去年同期下跌3,156宗或34.9%及165.49億元或33.7%。而今年首兩個月新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額錄得2,998宗及166.91億元，按年增加171宗或6%及12.64億元或8.2%，宗數及金額仍創該行首兩個月新取用紀錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份新批出及新取用按保宗數及金額跌幅明顯，相信主要受到節日及疫情影響。而該月財政預算案中再度放寬按揭保險樓價上限，即「波叔Plan」，有關政策雖長遠來說有助刺激樓市交投，但未能立即於2月份的新取用及新批出數字中反映出來。加上受到限聚令影響，多個行業再次面臨營運挑戰，街上人流減少，一手推盤放慢，市場觀望氣氛濃厚，曹相信未來兩至三個月，按保數字仍有機會下跌。