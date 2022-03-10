數碼貨幣大勢阻不了！拜登命令研虛幣及數碼美元

外媒報道，美國總統拜登周三(9日)簽署了一項行政命令，要求主要機關評估虛擬貨幣與數碼美元的風險和利益，並制定政策建議，為未來的監管鋪路。

白宮國家經濟委員會主任Brian Deese和國家安全顧問Jake Sullivan透過聲明表示，行政命令目標在於促進負責任的創新，並降低投資者、消費者與企業面臨的風險。

行政命令涵蓋6項關鍵目標，包括消費者投資者保護、金融穩定、打擊非法活動、美國競爭力、普惠金融與負責任創新。

市場分析認為，這項期待已久的命令等同承認虛擬貨幣日益增長的重要性，以及它們對美國與全球金融體系的潛在影響。

行政命令的另一項目標，在於評估美國央行數碼貨幣(CBDC)所需的技術基礎設施，但政府官員警告，研發並發表數碼美元可能要耗上數年時間。一位官員表示，考慮到美元作為全球主要儲備貨幣的地位，美國正謹慎決定是否或如何推動數碼美元發展，但也鼓勵聯儲局 繼續推進數碼美元的開發作業。

美國智庫大西洋理事會指出，目前全球已有9個國家推出央行數碼貨幣，包含中國在內，已有16個國家正研發類似的數碼資產，這讓部分官員擔憂，中國可能奪取美元在這領域的主導地位。