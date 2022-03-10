【全球悲歌】可避免1970年代滯脹重演　但已是最好消息

外媒報道，世界經濟完全有機會避免1970年代滯脹的重演，但這已是最好的消息了。

俄羅斯入侵烏克蘭後，大宗商品價格出現歷史性飆升，再加上疫情期間已經居高不下的通脹，讓投資者和經濟學家不禁思考：當前與40年前能源衝擊和隨後的經濟長期放緩是否有相似之處。

國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家Maurice Obstfeld說：「是應該擔心。這段衝擊持續的時間愈長，經濟體遭受類似於1970年代經歷的可能性就愈大。」

大多數經濟學家說，總體而言，可能仍然可以避免這種命運。但他們如此認定的原因對公司和勞工來說不見得那麼令人振奮。經濟增長放緩甚至衰退可能是戰勝通脹的代價，新興經濟體尤其脆弱。

曾任日本央行貨幣政策負責人的Kazuo Momma說，應該更擔心全球經濟增長的顯著減速，而不是通脹失控。

根據穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家Mark Zandi的說法，這部分是因為像聯儲局這樣的央行已經從1970年代的長期通脹中吸取了教訓——足以不再走上這條「黑暗道路」。他說：「他們寧願讓我們更早地陷入衰退，而不是陷入停滯脹和之後更嚴重的衰退。」

經濟學家預計，1970年代的情景不會重演的另一個關鍵原因是，勞工無法像當時那樣討價還價，要求漲工資。

在美國和英國，工會急劇萎縮。即使在工會作用更大的德國，現在也對推動大幅加薪持謹慎態度。這意味如今較不可能出現1970年代工資與物價連袂上升的情景，這是通貨膨脹的關鍵。由於收入無法跟上超市或加油站的漲價，這也使家庭面臨巨大壓力。