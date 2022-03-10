【俄烏戰雲】亞洲家用商品成本急飆　數十年最嚴峻

外媒報道，俄羅斯入侵烏克蘭引發能源和大宗商品價格飆升，推動亞洲家用商品的生產成本上漲，這也加劇了幾十年來的最嚴峻通脹局面。

全球最大製造業地區亞洲的警示信號凸顯出，在烏克蘭發生的這場戰爭正在給本就艱難應對疫情下供應緊張局面的製造行業帶來何等壓力。聯合國估計全球出口中有大約41%來自亞洲。

家用商品中所使用的原物料價格都在上漲。用於家電和電線的銅價格達到新高，用於鋰電池的鎳價格飆升至創紀錄新高，而包括鋁和鈀在內的其他原物料價格也都紛紛跳升。對於石油淨進口地的亞洲來說，布蘭特原油價格漲至每桶130美元以上，創2008年以來最高，這也構成衝擊。

諸如衣架、吉他附件和寵物飲水機等產品的製造商已經感受到了最新的壓力。全球最大的衣架生產商Mainetti的高管Paul Tai說：「現在所有東西都很貴，價格下跌的可能性很小，我們的客戶知道他們需要接受這一點。」他又表示，油價飆升將不可避免地影響製造商，特別是那些使用塑料的製造商。

Kenway Lam經營着一家為北美和全球客戶提供麵包、餅乾和番茄醬等產品的包裝機械製造公司。Lam表示，他的工廠所需金屬的價格在最近幾周至少上漲了20%。

Kizui Packaging Machinery Co的董事總經理Lam說：「這主要是在影響我們的原材料成本，包括鋁和鋼材。」該公司的生產在廣東和台灣完成。