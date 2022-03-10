ING：基礎設施將成為中國主要增長引擎

荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，內地今年將國內生產總值 (GDP)的增長目標設定在5.5%，為30年以來最低水平，亦一定程度上反映當局預期今年經濟增長轉弱；尤其在消費層面方面。

政府工作報告圍繞脫困及解決中小企業等社會問題着墨，彭氏認為背後的原因為推動國內消費。

政府將通過增加普惠貸款和削減企業稅，支援中小企業。不過，中小企艱難的經營環境，亦影響內地的就業問題，尤其是中小企通當會吸收一些畢業生；故報告提及當局將增加普惠貸款和削減企業稅，以支援中小企業。

內地科網公司受政策重挫，亦導致消費疲軟。她解決，科企裁員及削減獎金，以及與上下游業務合作夥伴的業務萎縮，均令消費力大減，但她預計相關政策改革不會在年內消失。

另外，當局嚴格的防疫政策亦部分拖累國內消費，而工作報告中亦刪減「動態清零」的防疫政策描述，反映國內或計劃考慮重新開放邊境，惟不會是短時間內所發生的事。

彭氏認為，內地擬用基礎設施作為增長引擎帶動經濟。地方政府專項債發行目標定為3.65萬億元人民幣，其中大部分將用於基礎設施支出；同時，報告中亦提及數碼化，料基礎設施項目中的一部分將用於「新基礎設施」，包括工廠營運數碼化、 5G系統全面覆蓋等；而亦包括舊有公共設施的改造。