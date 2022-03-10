2月新批按保涉資136億元　創兩年低

中原按揭董事總經理王美鳳引述香港按證保險數字指，2022年2月份新批按保宗數為2,460宗，按月跌28.1%，同月新批按保貸款額亦按月減少28%至136.15億元，創下2年以來新低 ；主要受年初起第5波疫情影響樓市交投萎縮所拖累。

2022年2月份新取用按保宗數為1,327宗，按減少20.6 %，涉及新取用按保金額73.23億元，按月亦減少21.8%，宗數及金額均為一年以來新低；跌幅主要受去年底樓市轉吹淡風交投減少所影響。

王美鳳指出，自從政府於2019年10月放寬按保，按保使用率明顯上升，隨即有助按保計劃發揮原先協助市民自置物業之作用，新批按保金額在住宅按揭市場的滲透率已由放寬按保前約14%上升至放寬後介乎約45%至66%，反映放寬按保存在實際需求及幫助用家自置物業。2月23日再放寬至新財爺plan後，由於新加入1,000萬元以上至1,920萬元之樓價適用範圍，有助推動換樓家庭實踐置業計劃，相信按保使用率將會明顯上升。

她表示，由於今年首季樓市受着第5波疫情衝擊，而農曆年後疫情急速惡化，睇樓量以致物業交投量大幅萎縮，即使新按保放寬，但在疫情非常時期，暫時刺激作用未能充份發揮，預期今年首季新批按保貸款量續現跌幅。