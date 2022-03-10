戴德梁行：首季物業買賣跌至僅9187宗　全年樓價料升不足3%

戴德梁行發表2022年第1季住宅市場回顧及展望，該行董事及香港研究部主管陳健珩預期，今年首季整體物業買賣只有約9,187宗，將為自2020年初爆發疫情以來新低，較去年同期下跌少約49%。

由於收緊防疫措施後經濟活動明顯放緩，以及地緣局勢緊張為市場增添不確定性，買家觀望，發展商延後推盤，預期3月份成交量跌至約2,000宗水平，將為2016年2月後逾6年低位。

該行香港估價及顧問服務部董事黎劍明先生表示，樓價走勢方面，二手市場受疫情打擊，整體樓價由2021年9月高位下跌約2.2%。以各類市場作比較，細價盤沙田第一城(第4期)按季跌5.2%最多，本月平均呎價回落至約18,200元，較2021年高位約19,800元累跌約8.1%。

至於中價物業鰂魚涌太古城(高山臺)呎價則按季下調約4.9%，最新平均呎價約19,500元，相比高位已回落約13.7%。而港島南豪宅貝沙灣跌幅相對較小，呎價按季跌約4.1%至約28,400元，主要是豪宅業主普遍有較高的持貨能力，樓價波幅相對穩定。

後市發展方面，陳健珩認為，未來3個月的疫情發展對樓市以後走向相當關鍵，假如疫情於年中前受控，並日漸具備放寬防疫措施甚至與外地恢復通關的條件，加上新按保措施帶動下，有助釋放過去一段時間累積的購買力，樓市可望於下半年復甦，並估計將由一手新盤帶動。

該行預計，今年全年樓市交投將下跌15%至18%，而相信當下半年樓市復甦，樓價回升有望扺銷上半年的跌幅，故預測全年樓價將有不多於3%的增長幅度。