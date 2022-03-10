道期跌200點 比特幣挫至3.9萬美元
2022年03月10日 16:11
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●美匯指數報98.05；港匯見7.8204；離岸人民幣(CNH)報6.3278；美元兌日圓報115.93；歐元企1.1049，英鎊處1.3173。金價報1,986美元。布油報114.8美元，紐油報112.7美元。比特幣跌至3.9萬美元水平。道指期貨跌約200點。
●市後關注點
20:45 歐洲央行3月議息結果
21:30 美國2月消費物價指數（CPI）
21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報20,890點，升262點或1.27%。國企指數收報7,255點，升66點或0.92%；科技指收報4,436點，升42點或0.97%。主板成交1,462億港元。https://bit.ly/3IZ7wpi
-香港首隻SPAC Aquila首日配售已獲足額認購。
-佐丹奴：暫時縮減香港業務，去年台灣銷售額錄雙位數跌幅。
-太古地產去年基本溢利減少25%，派第2次中期息0.64元。
-金茂服務首日掛牌，股價潛水28%。
●滬綜指收升39點，生物製藥股漲4.5%，釀酒股揚升3%，傳媒娛樂股升1%。https://bit.ly/3KofvMS
●全球經濟：
-高盛料澳洲將連續加息，或8月開始。
-亞洲家用商品成本急飆，數十年最嚴峻。
●數碼貨幣大勢阻不了！拜登命令研虛幣及數碼美元。
●美國促油氣商盡速增產，應對新一波能源危機。
●澳門博彩企業半年續牌費傳高達8,000萬澳門元。
●台積電2月收入按年增長近38%。
●抵制俄國：
-礦業巨頭力拓宣布與俄企斷絕商業關係。
●俄羅斯擬把退出外企資產國有化。