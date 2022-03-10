港鐵去年賺95.5億末期息1.02元　東鐵過海段冀年中通車

截至2021年12月31日止年度，股東應佔來自物業發展的利潤93.43億港元，按年增69%，代表香港物業發展利潤110.97億元，按年升70.9%、中國內地物業發展利潤1.29億元，2020年則虧損1,300萬元。然而，期內股東應佔來自投資物業公允價值計量的虧損15.99億元，代表投資物業公允價值計量虧損16.16億元。

展望未來，儘管本地乘客量於2021年底(未有Omicron病毒疫情之前)已回升至接近疫情前的水平，但由於過境口岸依然關閉，抗疫措施繼續實施，整體車費收入將繼續受壓。集團正期待東鐵綫過海段通車，其目標通車日期為2022年6月或7月。當實現此里程碑時，本港鐵路網絡將更為通達，為公眾提供更多出行選擇。

集團現正邀請有興趣的發展商提交百勝角通風樓物業發展項目的發展意向書。視乎市況，在未來12個月左右，集團預期亦會為東涌牽引配電站、東涌東站第一期(需與政府簽訂項目協議)及小蠔灣車廠上蓋物業發展第一期(即第一期第一批次)(需與政府簽訂項目協議及獲批地程序通過)進行招標。上述3個項目將為本地物業市場帶來約4,580個住宅單位。「日出康城」第十一期、「港島南岸」第四期及何文田站第二期亦計劃於2022年推出預售。

此外，集團預計會將「日出康城」第十期、「港島南岸」第一期和「港島南岸」第二期的利潤入帳。