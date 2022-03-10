信置及黃廷方慈善基金支援抗疫 向長者捐贈2萬套血氧儀

此外，亦與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發25萬個兒童口罩。

信置副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，疫情為兒童和長者帶來嚴峻挑戰。長者接種率最低，是風險最高的群組。血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並提供適時醫療護理。

集團除捐贈超過28萬套快速抗原檢測試劑及500套遙距健康監測系統和必需品予基層朋友，亦向醫院管理局及香港兒童醫院捐款，支援兒科服務，並透過社區隔離設施酒店計劃，將旗下一酒店改為社區隔離設施，供症狀輕微或無病徵患者使用，紓緩公共醫療系統壓力。

其他支援包括為居住在不適合居家隔離的劏房單位家庭及應屆香港中學文憑試考生提供臨時住宿，以及與海洋公園合作，為1萬名基層家庭的兒童居家抗疫期間，提供一系列關於海洋生物多樣性的網上學習課程。