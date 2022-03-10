佐丹奴國際不看好香港市場　擬關閉最多7間分店

執行董事陳嘉緯指，由於政府鼓勵市民減少外出，形容過去兩個月銷情「慘淡」，無法單靠控制經營成本扭虧，且難以承擔目前租金水平，若業主不減租或免租，加上經營環境沒有好轉，未來肯定會持續縮減香港業務規模，關閉錄得虧損的門店。

去年香港及澳門市場仍錄得經營虧損1,400萬元，雖較2020年同期虧損有所收窄，但陳嘉緯解釋，這是由於2020年公司轉換了新的會計制度，產生額外資產減值，因此2021年看似「蝕少咗」，但實際經營狀況並未好轉。

主席兼行政總裁劉國權亦坦言，香港租金仍然高企，「就算唔出糧、唔交水電費，營業額都唔夠交租」，並相信港府再派消費券僅會短暫提高銷售，對零售業的幫助有限。

陳表示，現時供應鏈情況混亂，清關時間較長，加上集團廠房設於內地，去年內地限電亦對公司帶來一定影響。