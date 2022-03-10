研究指2030年全球元宇宙市場規模將逾5.2萬億元

美國市場研究公司Grand View research的研究報告顯示，從2021年到2030年，全球元宇宙市場規模將由388.5億美元增至6,788億美元(約5.2萬億港元)，複合年增長率(CAGR)達到39.4%。期間，包括媒體、娛樂、教育等終端需求持續增加，將推動元宇宙市場的成長，此外，航空航天和國防等應用也將帶來增長動能。

報告提及，對基於區塊鏈的元宇宙網絡和數碼資產交易平台的需求持續增長，預期將會推動可觀的市場營收增長，而推動元宇宙業務在未來持續擴張的主要因素之一將是遊戲產業。

近年元宇宙市場成為新興趨勢，相關設備市場規模年成長率達80%，蘋果公司(Apple Inc.)等科技大廠都開始布局虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)裝置。市場盛傳Apple已經完成VR穿戴裝置測試，預定年底將推出。另Meta正在開發新款元宇宙硬件產品，可望搭載 MicroOLED面板，採Qualcomm AP和Android系統。南韓三星電子2月亦指，即將推出擴增實境(AR)設備，並加搭載全像投影技術，積極打進元宇宙新興市場。

微軟正開發由Qualcomm AP和全像投影技術驅動的智能眼鏡。外媒引述微軟行政總裁Satya Nadella早前表示，元宇宙的日常生活應用還遙遠，但商業應用即將成真，他已經利用新技術造訪一所英國醫院的新冠肺炎病房，一間豐田汽車工廠，以及國際太空站(ISS)。為了強化虛實連結，微軟表示將推出Dynamic 365 Connected Spaces，讓人們可以造訪零售賣場或工廠並互動。此外，Xbox遊戲平台將在微軟的元宇宙陣營佔有一席之地。