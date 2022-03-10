【俄烏戰雲】高盛料歐經濟下季萎縮　通脹邁向8%

外媒報道，據高盛的一項分析，歐元區第二季經濟產出將因為俄烏戰爭而萎縮，通脹可能邁向8%。

Jari Stehn等經濟學家周四(10日)在給客戶的報告中稱，金融環境收緊，貿易溢出效應變得更凸顯，能源供應中斷期間減產的可能性增加。與此同時，石油和天然氣相關成本飆升將給家庭帶來比最初預期更大的影響。

這悲觀預期的發布正逢歐洲央行官員在法蘭克福開會，評估俄烏戰爭的影響。

最近幾天，人們愈來愈擔心歐洲以及世界其他發達經濟體將陷入滯脹。消費者價格漲幅已達創紀錄的5.8%，幾乎是歐洲央行目標的3倍。

高盛預計，歐元區通脹將在7月份達到峰值7.7%，2022年平均為6.8%。目前預計經濟今年將增長2.5%，低於之前預期的3.9%。2023年經濟產出預計將增長2.2%。

經濟學家說，由於局勢可能進一步升級，經濟可能偏向下行風險，這可能導致大宗商品流動進一步受到嚴重干擾。他們預計，在不利的情況下，今年的經濟增速將低至1.4%，並表示額外的財政支持將緩衝戰爭帶來的經濟影響。

他們表示，歐洲央行的政策正常化進程目前預計將被推遲，資產購買將持續到下半年，利率在2023年之前不太可能上調。