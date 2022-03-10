大埔兩地改劃建4600伙住宅 規劃署建議不採納反對申述
2022年03月10日 17:35
東網電視更多新聞短片
城市規劃委員會早前修訂《大埔分區計劃大綱草圖》，包括將位於運頭塘邨旁、達運道及馬窩路交界的桃源洞綠化地帶用地，改劃住宅用途興建2,400伙公營房屋，同時因應已獲規劃許可的恒基地產(00012)大埔蕉坑公私營住宅發展計劃，將該地盤改劃為發展密度較高的住宅乙類用途，提供約2,200伙公私營單位。
諮詢期間收到171份申述，絕大部分為反對意見，有關申述周五(11日)交由城規會審議，不過規劃署建議不採納反對意見，認為該區現有和已規劃的政府、機構及社區設施、以及休憩用地大致足夠應付整體規劃人口的需求求，政府一直採取多管齊下的方式增加房屋土地供應包括持續進行多次土地用途檢討。
資料顯示，其中馬窩路桃源洞公營房屋發展，預計可興建3幢41層高住宅大廈，容納約6,480人，並設以及1間有18個課室的小學。
至於恒地焦坑公私營住宅項目，改劃後地積比率為3.6倍，項目劃分為兩個部分，其中約六成地盤面積由恒地興建私宅，提供6幢10至18層高分層樓宇，提供約1,280個私宅單位。餘下約四成面積交予政府發展作公營房屋用途，將建3幢樓高14至15層高住宅，單位量約910伙。