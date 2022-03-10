大埔兩地改劃建4600伙住宅　規劃署建議不採納反對申述

諮詢期間收到171份申述，絕大部分為反對意見，有關申述周五(11日)交由城規會審議，不過規劃署建議不採納反對意見，認為該區現有和已規劃的政府、機構及社區設施、以及休憩用地大致足夠應付整體規劃人口的需求求，政府一直採取多管齊下的方式增加房屋土地供應包括持續進行多次土地用途檢討。

資料顯示，其中馬窩路桃源洞公營房屋發展，預計可興建3幢41層高住宅大廈，容納約6,480人，並設以及1間有18個課室的小學。

至於恒地焦坑公私營住宅項目，改劃後地積比率為3.6倍，項目劃分為兩個部分，其中約六成地盤面積由恒地興建私宅，提供6幢10至18層高分層樓宇，提供約1,280個私宅單位。餘下約四成面積交予政府發展作公營房屋用途，將建3幢樓高14至15層高住宅，單位量約910伙。