太古：人才流失只屬暫時　集團將續投資香港

太古地產行政總裁彭國邦表示，去年下半年香港零售有不錯復甦，但第5波疫情為本來面臨的困境帶來更多挑戰，所以向一些被政府強制暫停營業的租戶提供全額租金寬免，直至4月20日，但這些減租措施對財務帶來的影響暫時仍難以評論。

至於減租措施會否擴至全部租戶，他僅表示，會與零售及餐飲租戶緊密合作，會按每個租戶情況處理，支持他們渡過第5波疫情；目前情況仍有不確定性，在4月20日之後會再作評估。

香港寫字樓業務方面，彭國邦表示，太古坊的續租租金有正面調升，太古廣場則錄低單位數跌幅，今年頭幾個月有一些壓力，但相信情況之後會改善。

在國際油價狂飆之際，太古公司周三宣布以1.9億美元（逾14.8億港元）悉售太古海洋開發集團；交易完成後，太古將不再經營海洋服務業務。白形容這次交易的時機不錯，但重申公司已計劃處置非核心業務一段時間，只是今次碰巧可以出售，相信交易對買賣雙方都是理想。另他表示，公司會繼續處置一些非核心的業務。

彭國邦表示，擬在未來10年投資1,000億港元，其中30%用於擴充和優化香港兩個旗艦項目太古坊及太古廣場；50%用於內地的太古里和太古匯，其餘20%用於發掘在香港住宅和東南亞的一些投資機會。