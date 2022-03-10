【俄烏戰雲】內地將人民幣兌盧布浮動幅度上調至10%

中國外匯交易中心周四(10日)公布，為順應市場發展要求，經央行同意，決定自3月11日起，將銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價的浮動幅度，由其中間價的上下5%擴大至10%。

周四時人民幣兌俄羅斯盧布中間價報21.5531元，按5%計算的浮動區間為20.4754至22.6308元。根據CFETS數據，中國在岸銀行間市場中，人民幣兌俄羅斯盧布的直接交易自2月25日最後成交於1元人民幣兌13.6404盧布，此後截至周四沒有活躍成交。

受俄烏衝突不斷升級和西方國家對俄金融制裁衝擊，在國際市場上，盧布匯率狂瀉。周三(9日)時莫斯科交易所恢復交易，俄羅斯盧布兌美元收低14.29%至120盧布，周四小幅跌至120.22盧布。

根據貨幣網信息，目前除人民幣兌美元匯率的日內浮動幅度為2%外，對歐元、日圓、港幣和英鎊等匯率的日內浮動幅度為3%，對瑞士法郎、馬來西亞元、韓圜等貨幣匯率的浮動幅度為5%。

目前浮動幅度達10%的直接交易幣種包括人民幣對南非蘭特、泰銖，以及對哈薩克堅戈、蒙古圖格里克、柬埔寨瑞爾和印尼盧比這4種區域交易貨幣。