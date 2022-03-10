港鐵今年推4新盤及4個物業項目　各提供逾5000伙

據了解，今年新推出的項目，包括日出康城第11期、港島南岸第4期、何文田站第2期，這3個共有3,500伙。至於已售的日出康城LP10，晉環及揚海的利潤有望在今年入帳。

發展物業招標方面，鄧表示，亦有4個項目規劃推出，包括正在招標的百勝角通風樓、東涌牽引配電站用地、東涌東站第一期及小蠔灣車廠第一期項目進行招標，部分需視乎與政府簽訂項目協議進度，總共可提供5,100個單位給市場。其中小蠔灣車廠上蓋物業項目，會混合公私營發展，當中50%是公營房屋。

港鐵的香港物業租賃及管理業務去年盈利按年減少3.27%至40.48億元。鄧承認疫情肯定對今年租務收入構成影響，但現在評估影響金額仍言之過早。行政總裁金澤培表示，會一如以往為受影響的租戶提供租金寬免，其中過往曾為疫情而要暫時停業租戶提供過100%免租，集團盼與租戶，特別是中小企共度時艱。