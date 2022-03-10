著名經濟學家警告：高通脹將持續數十年　因為...

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)前行長、英國著名經濟學家Charles Goodhart指出，此輪高通脹可能將持續數十年，原因在於全球勞動力短缺時代到來！

他認為，由於勞動力短缺及由此衍生的一系列問題，到2022年底發達國家的通脹水平或將維持在3至4%左右，而這個數字在疫情之前的十年一直在1.5%水平。

人口問題一直都是影響國家經濟和通脹水平的長期決定力量，在全球人口形勢經過數十年的變化後，人口紅利消退使「低通脹、低利率時代」終將成為過去。

他認為，1990年代以來「低通脹」的出現是由於在全球化經濟中，出現了數以億計的廉價勞動力，其中在1991至2018年，新女性員工和大量「嬰兒潮」一代共同為發達國家提供了超出一倍的勞動力。他們在壓低工資的同時，亦壓低了出口到發達國的產品價格，最終壓低的物價，造就了「低通脹時代」。

然而，上述的時代一去不復返，如今發達國勞動力人口出現了自二戰以來首度萎縮，同時人口出生率也開始下滑，「高通脹」應運而生。首先，因勞動力短缺，員工開始提出更高的薪金要求，勢必會迫使僱主為轉移成本而抬高商品價格。

其次，企業會更傾向於進行更多生產和投資，以此彌補勞動力短缺、抑制全球化之下的民族主義和地緣政治壓力，但這會增加生產成本，並提高員工的在薪金上的議價能力，為高通脹埋下伏筆。